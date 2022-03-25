Bruno Fernandes'den 5 yıllık imza!

Manchester United'ın Portekizli oyuncusu Bruno Fernandes'in, kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bruno Fernandes'den 5 yıllık imza!
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25 Mart 2022 15:42
İngiltere Premier Lig'de istikrarsız bir performans gösteren Manchester United, Portekizli yıldızı Bruno Fernandes ile yeni sözleşme imzalama konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Önceki sözleşmesinde haftalık 100 bin pound kazanan Fernandes'e, yeni sözleşmesinde haftalık 240 bin pound teklif edildiği ifade edildi. Yıldız oyuncunun bu teklifi kabul ettiği ve kulübü ile 5 yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaştığı belirtildi. Maaşına belirgin bir zam alan Fernandes'in yine de takımdaki diğer yıldızlar Ronaldo, Pogba, Cavani, Varane, Sancho ve De Gea'dan daha düşük bir maaşta olacağı ancak yıldız oyuncunun bu durumu problem etmediği ifade edildi.

Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 37 resmi maçta 9 gol 13 asistlik performans gösterdi.

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