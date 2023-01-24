24 Ekim 1994 tarihinde Gine Bissau'da doğdu. Profesyonel futbol kariyerine Sporting altyapısında başladı. Sırasıyla Galatasaray, Gaziantepspor, Real Sociedad, Leipzig, PSV, Olympiakos formaları giydi. Fenerbahçe, sezon başında oyuncuyu PSV'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, 4.25 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini de aldı. Forvet hattında forma giyen deneyimli isim, sol kanat olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Bruma'nın boyu 1.73 cm... Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Portekiz Milli Takımı ile 9 maça çıkıp 1 de gol atan Bruma'nın, güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro...

Fenerbahçe'nin hafta içerisinde PSV'den 4 milyon 250 bin euroya bonservisini aldığı Bruma için Hollanda'dan sert bir eleştiri geldi.PSV'nin efsanelerinden Van de Kerkhof, katıldığı bir podcast yayınında,ifadelerini kullandı.Bu arada Rizespor maçında kadroya alınan Portekizli oyuncu, dünkü karşılaşmada dışarıda bırakıldı.