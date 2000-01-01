Brown: "Hayal kırıklığına uğradım"

Boston Celtics oyuncusu Jaylen Brown, Orlando'da takımıyla beraber oynayacağını söyledi ve formaların arkalarında yer alacak sosyal ifadelerin eksikliğiyle ilgili "hayal kırıklığına uğradığını" belirtti.



Brown, 2019-20 NBA sezonunun yeniden başlaması için Orlando'ya seyahat ettiklerinde, bu hafta Celtics'e katılacak, ancak ligin yeniden başlatmayı ele alma şekli konusunda tam olarak memnun değil.



Brown, koronavirüsün ikinci dalgası, mevcut sosyal atmosfer ve bazı aile meseleleri hakkında endişelerini dile getirdi, ancak sezonun başlamasının kendisinden daha büyük olduğunu belirtti:



"Bu benden ve ailemden daha büyük bir şey. İnsanlar bazı nedenlere ışık tutmak için öldüler. Yapabileceğim şey en azından basketbol oynamak. Bence tartışmaları geliştirecektir."



Oyuncular ayrıca eşitlik mücadelesinde proaktif olmanın bir yolu olarak, formalarının arkasına ifadelerin dahil edilmesi için zorlamıştı, ancak Brown az sayıda seçeneğin "biraz sınırlayıcı" olduğunu açıkladı.



"LİSTE HAYAL KIRIKLIĞI"



Brown, ifadeler arasında "sonuçlar", "döngüyü kır" ve "tasarıma göre eşitsizlik" seçeneklerini görmek istediğini belirterek, oyunculara verilen seçeneklerden daha etkili olacağını da ekledi:



"Formamızda yer alması için daha fazla seçenek görmek istiyorum. Şu anki sorunlar ve nedenler için, listenin biraz sınırlayıcı olduğunu düşünüyorum. Liste konusunda çok hayal kırıklığına uğradım."



