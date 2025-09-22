Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, takımının yaz döneminde yaşadığı büyük değişimlerin ardından "yeni bir döneme" girdiklerini söyledi.Brown, yaptığı bir canlı yayında, kadrodan ayrılan eski takım arkadaşlarına duyduğu saygıyı dile getirirken, önemli bir geçiş sürecinin başladığını şu sözlerle ifade etti:Boston yönetimi, bu yaz kadroda köklü değişikliklere imza attı. Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis maaş dengesi amacıyla takas edildi.Rotasyon oyuncularından Luke Kornet ve J.D. Davison ise serbest oyuncu piyasasında başka takımlarla anlaştı.Tecrübeli isimler Al Horford ve Torrey Craig ise henüz bir takımla sözleşme imzalamadı ve sezon başladığında kadroda olmama ihtimalleri bulunuyor.Takımdaki en büyük eksiklik ise Jayson Tatum. Geçen sezon playoff'larda aşil tendonunu yırtan yıldız oyuncunun, yeni sezonun büyük bölümünü hatta tamamını kaçırması bekleniyor. Bu durum, Jaylen Brown ve Derrick White gibi isimlere çok daha büyük bir sorumluluk yüklüyor.Brown, bu değişimin büyük bir geçiş dönemi olduğunu kabul ederken, takımın Doğu Konferansı'nda kendisini yeniden kanıtlamaya hazır olduğunu vurguladı.