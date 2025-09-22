22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Brown: "Boston Celtics yeni bir çağa giriyor"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, takımının yaz döneminde yaşadığı büyük değişimlerin ardından "yeni bir döneme" girdiklerini söyledi.

calendar 22 Eylül 2025 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brown: 'Boston Celtics yeni bir çağa giriyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, takımının yaz döneminde yaşadığı büyük değişimlerin ardından "yeni bir döneme" girdiklerini söyledi.

Brown, yaptığı bir canlı yayında, kadrodan ayrılan eski takım arkadaşlarına duyduğu saygıyı dile getirirken, önemli bir geçiş sürecinin başladığını şu sözlerle ifade etti:

"Celtics için yeni bir dönem başlıyor. Takımın yarısı gitti. Onlara en iyi dileklerimi gönderiyorum, çok iyi takım arkadaşlarıydılar, bu yüzden ayrılmalarını görmek üzücü. Ama artık yeni bir dönem, her şey tamamen değişti ve farklı bir yöne kaydı."


Boston yönetimi, bu yaz kadroda köklü değişikliklere imza attı. Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis maaş dengesi amacıyla takas edildi.
Rotasyon oyuncularından Luke Kornet ve J.D. Davison ise serbest oyuncu piyasasında başka takımlarla anlaştı.
Tecrübeli isimler Al Horford ve Torrey Craig ise henüz bir takımla sözleşme imzalamadı ve sezon başladığında kadroda olmama ihtimalleri bulunuyor.

Takımdaki en büyük eksiklik ise Jayson Tatum. Geçen sezon playoff'larda aşil tendonunu yırtan yıldız oyuncunun, yeni sezonun büyük bölümünü hatta tamamını kaçırması bekleniyor. Bu durum, Jaylen Brown ve Derrick White gibi isimlere çok daha büyük bir sorumluluk yüklüyor.

Brown, bu değişimin büyük bir geçiş dönemi olduğunu kabul ederken, takımın Doğu Konferansı'nda kendisini yeniden kanıtlamaya hazır olduğunu vurguladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.