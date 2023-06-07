Brooklyn Nets'in, yükselen yıldızı Mikal Bridges'i takaslamakla ilgilenmediği bildirildi.



Birden fazla takımın Nets'e Bridges karşılığında yüksek bir draft hakkı sunması beklense de, The Athletic'ten Alex Schiffer, Brooklyn'in yetenekli kısa forvetini elinde tutacağını söyledi:



"Takaslar hakkında halka açık bir şekilde konuşmalarına izin verilmeyen lig ve takım kaynakları, daha önce The Athletic'e Nets'in Kevin Durant takasının ödüllü getirisi olan Mikal Bridges'i takas etmekle ilgilenmediğini söylemişti.



Memphis Grizzlies'in son takas gününde kendisi için teklif ettiği dört tane ilk tur seçimini bile geri çevirmişlerdi, yani tek draft hakkı karşılığında bu anlaşmayı neden yapsınlar ki?"



Phoenix Suns, bu sezonki Kevin Durant takasında Bridges'i Nets'e takas etmiş, Bridges ise yeni takımıyla oyununu başka bir seviyeye taşıyarak 27 normal sezon maçında 26.1 sayı, 4.5 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bridges ayrıca Nets'in Philadelphia 76ers tarafından süpürüldüğü playoff ilk tur serisinde ise, dört maçta 23.5 sayı, 5.3 ribaund ve 4.0 asist ile oynamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ