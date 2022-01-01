Brooklyn, Harden için gelen tekliflere bakmayacak

Brooklyn Nets'in, süperstar oyuncusu James Harden için son takas gününde gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği iddia edildi.



ESPN, Brooklyn'in bu kararlılığın sebebinin, Harden'ın yönetime, takımda kalarak bir şampiyonluk kazanmaya kararlı olduğuna dair verdiği güvencelere dayandığını belirtti.



Philadelphia 76ers'ın adı Harden'la sıkça geçmiş olsa da, ekibin Nets'e henüz bir takas teklifi yapmadığı açıklandı.



Harden, sezondan önce bir uzatma kontratı imzalamamıştı. Nets ile uzun vadeli bir anlaşmayla kalmak için Harden, 2022-23 sezonu için 47.4 milyon dolarlık sözleşmesinden vazgeçerek, serbest oyuncu döneminin başında dört yıllığı 223 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalayabilir.



Harden böyle bir yol izlemesi durumunda, anlaşmanın son yılında 61.7 milyon dolar kazanarak, bir sezonda 60 milyon dolar maaşı aşan ilk oyuncu olabilir.



