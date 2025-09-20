20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-015'
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
0-02'
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
0-03'
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
0-01'

Brighton ve Tottenham'dan 4 gollü beraberlik

Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. Ferdi Kadıoğlu'nun 85 dakika sahada kaldığı maçta ev sahibi ekip iki farklı öne geçse de Tottenham skoru dengelemeyi başardı.

calendar 20 Eylül 2025 20:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Brighton ve Tottenham'dan 4 gollü beraberlik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig'in 5. haftasında Brighton sahasında Tottenham'ı ağırladı.
 
Falmer Stadyumu'nda oynana maç 2-2 berabere bitti.
 
Ev sahibi ekip 8. dakikada Yakuna Minteh ile 1-0 öne geçti.
 
Brighton, 31. dakikada Yasin Ayari ile farkı ikiye çıkardı.
 
Tottenham 43. dakikada Richarlison ile ilk yarının skorunu belirledi. Devre arasına Brighton'un 2-1 üstünlüğüyle gidildi.
 
Konuk ekip 82. dakikada Jan Paul van Hecke'nin kendi kalesine golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.
 
Brigton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı.
 
Bu sonuçla birlikte Brighton maç fazlasıyla 5 puanla 14. sıraya yerleşti. Tottenham ise maç fazlasıyla 10 puana yükseldi ve Arsenal'in önünde 2. sıraya yükseldi.
 
Ligin sonraki haftasında Brihgton deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.