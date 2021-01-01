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Bridges, sözleşme uzatmayı "sabırla" bekliyor!

Phoenix Suns forveti Mikal Bridges, "sabırla" sözleşme uzatmasını beklediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns forveti Mikal Bridges, "sabırla" sözleşme uzatmasını beklediğini söyledi.

Olası bir sözleşme uzatmasını şimdi mi yoksa daha sonra mı imzalamak istediği sorulduğunda Bridges, Phoenix'te kalmak istediğini açıkladı:

"Burada kalmak istiyorum. Bütün mesele bu. Ve bu da yönetimdeki adamlara bağlı. Son tarih yakın, bu yüzden göreceğiz ve bekleyeceğiz. Menajerlerimle bu konuyu konuşuyoruz. Açıkçası, burada kalmak istiyorum. Bu şehri çok seviyorum."

Bridges, olası bir kontrat işlemi konusunda sabırlı kalmasını sağlayan ailesini ve ekibini de övdü:

"Her gün oyunum üzerinde çalışıyorum ve o günün gelmesini bekliyorum. Zaman geçtikçe hak ettiğimi kanıtlamaya uğraşacağım."

Önceki sezonu %54 şut isabetiyle 13.5 sayı, 4.3 ribaund, 1.1 top çalma ortalamalarıyla kapatan 25 yaşındaki oyuncu, Suns'ın son playofflardaki başarısının ayrılmaz bir parçasıydı.


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