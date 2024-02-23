Brian Priske: ''Son zamanlardaki en iyi performansımız''

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Sparta Prag, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Brian Priske, ''Bugün güzel bir takım performansı sergiledik. Hatta son zamanlardaki en iyi performansı gördük diyebilirim. Takımımız taktik, teknik ve fiziksel açıdan çok iyi performans verdi. Takım çok gelişmiş bir oyun oynadı. Taraftarımızın da desteğiyle güzel bir sonuca ulaştık'' ifadelerini kullandı.
Priske, "Maça iyi başladık, iyi fırsatlar yakaladık ve goller attık. Galatasaray kaliteli bir performans gösterdi. Adamlarım sakin ve odaklanmış kaldılar. Devre arasında birkaç şeyi tartıştık. Normalde kadroda yer alan bazı oyuncular yoktu ama takımın ruhunu gösterdik. Bu aynı zamanda birçok kez hayal kırıklığına uğratmak zorunda kaldığım oyuncuların kalitesini de gösteriyor. Zamanı geldiğinde hazır olduklarını gösterdiler. Birlikte nasıl savaştıklarını görmek bir zevkti.'' şeklinde konuştu.
Tecrübeli hoca son olarak, ''Gurur duyuyorum ve aynı zamanda bu gece oynadıkları oyundan dolayı oyuncularıma da büyük saygı duyuyorum. Parçası olduğum en iyi maçlardan biriydi." dedi.
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Brian Priske, ''Bugün güzel bir takım performansı sergiledik. Hatta son zamanlardaki en iyi performansı gördük diyebilirim. Takımımız taktik, teknik ve fiziksel açıdan çok iyi performans verdi. Takım çok gelişmiş bir oyun oynadı. Taraftarımızın da desteğiyle güzel bir sonuca ulaştık'' ifadelerini kullandı.
Priske, "Maça iyi başladık, iyi fırsatlar yakaladık ve goller attık. Galatasaray kaliteli bir performans gösterdi. Adamlarım sakin ve odaklanmış kaldılar. Devre arasında birkaç şeyi tartıştık. Normalde kadroda yer alan bazı oyuncular yoktu ama takımın ruhunu gösterdik. Bu aynı zamanda birçok kez hayal kırıklığına uğratmak zorunda kaldığım oyuncuların kalitesini de gösteriyor. Zamanı geldiğinde hazır olduklarını gösterdiler. Birlikte nasıl savaştıklarını görmek bir zevkti.'' şeklinde konuştu.
Tecrübeli hoca son olarak, ''Gurur duyuyorum ve aynı zamanda bu gece oynadıkları oyundan dolayı oyuncularıma da büyük saygı duyuyorum. Parçası olduğum en iyi maçlardan biriydi." dedi.
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