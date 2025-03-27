Brezilya'da Jorge Jesus ile görüşme!

Brezilya Milli Takımı, teknik direktör Dorival Junior ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Brezilya Futbol Federasyonu, bu düşüncenin ardından yeni teknik direktör için harekete geçti.



Brezilya Futbol Federasyonu, milli takım için ilk aday olarak Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi belirledi.



Globo'da yer alan habere göre, Brezilya'nın, Ancelotti'ye alternatif olarak Jorge Jesus'u düşündüğü kaydedildi. Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüşmelere devam ettiği yazıldı.



Brezil Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, milli takım teknik direktörlüğünü Carlo Ancelotti'ye emanet etmek istiyor ancak federasyonda bazı isimlerin, daha önce ülkede çalışması ve Brezilya'daki futbol kültürüne hakim olması nedeniyle Jesus ismine destek verdikleri kaydedildi.



Brezilya Milli Takımı ile adı Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2022-2023 sezonunda da geçen Jorge Jesus'un, kulübü Al Hilal ile Kulüpler Dünya Kupası'nın (Temmuz 2025) sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



