Brezilya'da Jorge Jesus ile görüşme!

Brezilya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Jorge Jesus ile görüşüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Brezilya'da Jorge Jesus ile görüşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2025 19:19
Son güncelleme 27 Mart 2025 19:23
Brezilya Milli Takımı, teknik direktör Dorival Junior ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Brezilya Futbol Federasyonu, bu düşüncenin ardından yeni teknik direktör için harekete geçti.

Brezilya Futbol Federasyonu, milli takım için ilk aday olarak Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi belirledi.

Globo'da yer alan habere göre, Brezilya'nın, Ancelotti'ye alternatif olarak Jorge Jesus'u düşündüğü kaydedildi. Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüşmelere devam ettiği yazıldı.

Brezil Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, milli takım teknik direktörlüğünü Carlo Ancelotti'ye emanet etmek istiyor ancak federasyonda bazı isimlerin, daha önce ülkede çalışması ve Brezilya'daki futbol kültürüne hakim olması nedeniyle Jesus ismine destek verdikleri kaydedildi.

Brezilya Milli Takımı ile adı Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2022-2023 sezonunda da geçen Jorge Jesus'un, kulübü Al Hilal ile Kulüpler Dünya Kupası'nın (Temmuz 2025) sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery