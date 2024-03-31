Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Brest, deplasmanda Lorient ile karşı karşıya geldi.



Moustoir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Brest'e galibiyeti getiren golü 86. dakikada Romain Del Castillo kaydetti.



Şampiyonlar Ligi rüyasını gerçekleştirmek isteyen Brest, bu sonuçla birlikte 50 puana yükseldi. PSG'nin lider olduğu ligde Brest, Monaco'yu geride bırakarak 2. sıraya yerleşti. Düşme hattıyla sıcak temasta olan Lorient ise 26 puana ulaştı.



Öte yandan Brest, 13 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 2 maçtır kazanamayan Brest, hasretine son verdi.



Ligde bir sonraki hafta Brest, Metz'i konuk edecek. Lorient ise deplasmanda Nice ile karşılaşacak.



