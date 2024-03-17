Brest - Lille maçında kazanan yok

Fransa Ligi'nde Brest ile Lille'in karşı karşıya geldiği mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brest - Lille maçında kazanan yok
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17 Mart 2024 16:52
Fransa Ligue 1 26. hafta karşılaşmasında Brest, sahasında Lille ile karşı karşıya geldi. Francis-Le Ble'deki maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Lille, 67. dakikada Jonathan David ile öne geçti. Brest, bu gole 79. dakikada Martin Satriano ile cevap verdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Lille'de milli futbolcu Yusfuf Yazıcı karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Brest 47, Lille 43 puana yükseldi.

Brest, ligin bir sonraki haftasında Lorient deplasmanına gidecek. Lille, sahasında Lens'i ağırlayacak.

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