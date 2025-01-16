Brentford'da Yunus Emre Konak kararı!

İngiliz ekibi Brentford, Yunus Emre Konak'ı kiralamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Brentford'da Yunus Emre Konak kararı!
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16 Ocak 2025 17:56
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Yunus Emre Konak, takımdan ayrılabilir.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Brentford'un, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.

Kulübün, genç oyuncunun kiralanması için çalışmaları olduğu öne sürüldü.

19 yaşındaki Yunus Emre Konak, bu sezon Brentford'da 7 maçta 47 dakika süre buldu.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Yunus Emre Konak'ın bonservisinin bulunduğu Brentford ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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