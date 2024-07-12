New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram'ın 208 milyon dolar değerinde dört yıllık bir anlaşma aradığı iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te kaleme aldığı yazıda Ingram'ın son durumu hakkında şunlara değindi:



"Bugüne dek bir sefer All-Star seçilmiş olan Ingram'ın, mevcut kontratının bitimine yalnızca bir sezonu kaldı ve yaklaşık 210 milyon dolar değerinde dört yıllık bir kontrat uzatması istediği söyleniyor. Pelicans, ona yeni bir kontrat verme yolunda bu kadar ileri gitmeyeceğini açıkça belirtmişti.



Çeşitli takımlar yaz döneminin başlangıcından bu yana Ingram için ciddi anlamda takas araştırması yaparken, 26 yaşındaki oyuncuya bu rakamlarda sözleşme vermek isteyen başka bir takım henüz ortaya çıkmadı. Lig kaynakları, Ingram'ın kampının da böyle bir takım bulma çabalarına katıldığını söylüyor."



Dört yıllığı 158.253 milyon dolarlık sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Pelicans forveti, bu yaz dört yıllığı 208 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamaya hak kazanmıştı.



Sezon başında 27 yaşına girecek olan Ingram, geçtiğimiz yıl 20,8 sayı, 5,7 asist ve 5,1 ribaund ortalamaları yakalamıştı ve bu rakamların tümü 2022-23 sezonuna göre daha düşüktü.





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