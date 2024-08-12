Braga, ilk maçında gönderdi: Sousa

Portekiz ekibi Braga, 1 Temmuz'da takımın başına getirilen Daniel Souza ile ayrılık karar aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki teknik adamın görevine son verildiği belirtildi.
Braga, Portekiz Ligi 1. haftasında Estrela ile karşılaştı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
Sousa, Arouca, Gil Vicente gibi takımları da çalıştırmıştı. Portekizli genç teknik adam bir dönem Marsilya'da yardımcı antrenörlük de yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki teknik adamın görevine son verildiği belirtildi.
Braga, Portekiz Ligi 1. haftasında Estrela ile karşılaştı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
Sousa, Arouca, Gil Vicente gibi takımları da çalıştırmıştı. Portekizli genç teknik adam bir dönem Marsilya'da yardımcı antrenörlük de yaptı.
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