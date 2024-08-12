Braga, ilk maçında gönderdi: Sousa

Braga, teknik direktörü Daniel Sousa'nın görevine 1. haftanın ardından son verdi.

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Braga, ilk maçında gönderdi: Sousa
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12 Ağustos 2024 12:32
Portekiz ekibi Braga, 1 Temmuz'da takımın başına getirilen Daniel Souza ile ayrılık karar aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki teknik adamın görevine son verildiği belirtildi.

Braga, Portekiz Ligi 1. haftasında Estrela ile karşılaştı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Sousa, Arouca, Gil Vicente gibi takımları da çalıştırmıştı. Portekizli genç teknik adam bir dönem Marsilya'da yardımcı antrenörlük de yaptı.

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