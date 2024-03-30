İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile Sean Syche'ın yönetimindeki Everton karşı karşıya geldi.



Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bournemouth 2-1 kazanırken maçın son dakikaları büyük çekişmeye sahne oldu. Bournemouth'un 86. dakikasına 1-0 önde girdiği maçta önce Everton 87. dakikada Beto ile durumu 1-1'e getirdi. Daha sonra 90+1'de Seamus Coleman'ın kendi ağlarına attığı gol ile Bournemouth 2-1 geçmiş oldu.



Bournemouth'un ilk golünü 64. dakikada Dominik Solanke kaydederken, milli futbolcu Enes Ünal 85. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 38'e yükseltirken, Everton 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bournemouth evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Everton deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak.



