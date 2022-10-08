BOTAŞ sezona galibiyetle başladı

ING Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında BOTAŞ, Ormanspor'u 89-79 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ sezona galibiyetle başladı
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08 Ekim 2022 17:01
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 89-79 yendi.
Salon: Ankara

Hakemler: Ziya Özorhon, Eyüp Ayhan, Umut Memiş

BOTAŞ: Melis Gülcan 20, Sehernaz Çidal 3, Slocum 14, Sevgi Uzun 25, Sventoraite 12, Ayşegül Günay Aladağ, Hatice Pelin Gülçelik 11, Meltem Avcı 4, Işılay Eğin

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 3, Gray 24, Kübra Erat 4, Williams 21, Dubljevic 14, Sera Özelçi 5, Fatmanur Karakaş 3, Banu Şimşek 2, Nazlı Bircan Gökdemir 3

1. Periyot: 18-20

Devre: 43-45

3. Periyot: 64-61

Beş faulle oyundan çıkan: 38.36 Gray (OGM Ormanspor)

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