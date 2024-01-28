Botaş sahasında rahat kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Botaş konuk ettiği Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 75-63 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Botaş sahasında rahat kazandı
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28 Ocak 2024 16:49
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında BOTAŞ, sahasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 75-63 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Burak Erkan, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

BOTAŞ: Allen 13, Reimer 17, Manolya Kurtulmuş 16, Weaver 15, Mack 14, Buket Ünal, Nihal Güngör Yıldırım, Hatice Pelin Gülçelik, Deniz Üstün, Saliha Mandıracı, Ceren Taylan

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Ivanova 4, Calhoun 19, Ayşe Cora 12, Nared 8, Hillsman 15, Özge Özışık 3, Ezgi Manlacı 2, Başak Altunbey, Ferda Yıldız

1. Periyot: 16-10

Devre: 37-35

3. Periyot: 59-47

Beş faulle oyundan çıkan: 37.06 Ayşe Cora (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor)

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