Botaş sahasında rahat kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında BOTAŞ, sahasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 75-63 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Burak Erkan, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
BOTAŞ: Allen 13, Reimer 17, Manolya Kurtulmuş 16, Weaver 15, Mack 14, Buket Ünal, Nihal Güngör Yıldırım, Hatice Pelin Gülçelik, Deniz Üstün, Saliha Mandıracı, Ceren Taylan
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Ivanova 4, Calhoun 19, Ayşe Cora 12, Nared 8, Hillsman 15, Özge Özışık 3, Ezgi Manlacı 2, Başak Altunbey, Ferda Yıldız
1. Periyot: 16-10
Devre: 37-35
3. Periyot: 59-47
Beş faulle oyundan çıkan: 37.06 Ayşe Cora (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor)
Salon: Ankara
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Burak Erkan, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
BOTAŞ: Allen 13, Reimer 17, Manolya Kurtulmuş 16, Weaver 15, Mack 14, Buket Ünal, Nihal Güngör Yıldırım, Hatice Pelin Gülçelik, Deniz Üstün, Saliha Mandıracı, Ceren Taylan
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Ivanova 4, Calhoun 19, Ayşe Cora 12, Nared 8, Hillsman 15, Özge Özışık 3, Ezgi Manlacı 2, Başak Altunbey, Ferda Yıldız
1. Periyot: 16-10
Devre: 37-35
3. Periyot: 59-47
Beş faulle oyundan çıkan: 37.06 Ayşe Cora (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor)