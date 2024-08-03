Borussia Dortmund'da hedef Beier

Borussia Dortmund, West Ham United'a transfer olan Niclas Füllkrug'un yerine yeni bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.



Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un Füllkrug sonrası santrfor transferi için ilk adayının Hoffenheim'da oynayan Maximilian Beier olduğu belirtildi. Borussia Dortmund'un, 21 yaşındaki Beier için Hoffenheim ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği vurgulandı.



LİSTEDEKİ DİĞER İSİM



Öte yandan Dortmund'un listesindeki isimlerden birinin de Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick olduğu vurgulandı. Ancak kulübün Serhou Guirassy transferinin ardından daha genç ve daha farklı bir takviye yapmak istediği bu nedenle Beier'in daha ön planda olduğu ifade edildi.



PİYASA DEĞERİ, PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Maximilian Beier'in Hoffenheim ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Beier, geçen sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 33 maçta 16 kez gol sevinci yaşadı.





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