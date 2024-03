Bornova 1877'de Başkan Ok'tan takıma övgü

Sıralamadaki durumdan çok futbolcuların sahada gösterdiği oyun anlayışı ve mücadeleye sevindiklerini belirten Başkan Ok, "Sezon başından itibaren genç bir futbolcu kadrosuyla mücadele ediyoruz. Takımın sahada sergilediği iyi futbol, başarılı bir sistemin sonucu. Dünden bugüne gelişim göstermediğimiz her an bizim için bir kayıp. 23,7 yaş ortalamasıyla ligde en genç kadroya sahibiz" dedi.



Bornova 1877 Başkanı Ok şöyle devam etti:



"Sürdürülebilir bir başarı sağlamak için 'Geliştirici' misyonumuzdan vazgeçmeden emin adımlarla bu yolda iz bırakan bir anlayış yaratmak istiyoruz. Sezon başında çıktığımız bu yolda adımlarımızı sağlam atarak ilk sezonumuzda Play-Off'lara kalmak bizim açımızdan önemli bir başarı. Asıl amacımız Bornova 1877 Spor Kulübü'nü doğru adımlar atarak ilerleyen dönemlerde de başarılarla taçlandırmak. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi gösterdikleri performanstan dolayı yürekten kutluyorum."





