Bordeaux'un yıldızları Fenerbahçe'ye önerildi

Kararı Jesus verecek

Transferin hızlı takımlarından biri olanhemen her gün yeni futbolcular öneriliyor. Bu yönde son teklif Fransa'dan geldi., kadrosunda bulunan futbolcular ayrılık için hazırlıklara başladı.Fransız ekibi, birçok oyuncusunu kaybedecek. Bordeaux'un iki yıldızı da Fenerbahçe'ye önerildi:veİki oyuncu geçen sezonlarda Sarı-lacivertlilerin gündemine gelmişti. Menajerler, her iki oyuncunun daolarak gelebileceği mesajını yolladı.Niang, geçen sezonun başında bedelsiz olarak Bordeaux'ya transfer olmuştu. Senegalli forvetin 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibinin, 1 senelik kontrat uzatma opsiyonunu kullanarak Niang'yı kiralayabileceği kaydedildi.Alberth Elis ise zorunlu satın alma opsiyonuyla Boavista'dan kiralanmıştı. Bordeaux, 3. Lig'e düşürülmesine rağmen Honduraslı kanat oyuncusunun bonservisinialacak. Lacivert-Beyazlılar, Elis'i satmak istese de satın alma opsiyonuyla kiralanmasına onay verebileceği kaydedildi. Yönetim iki oyuncuyu da Jesus'a sunacak.