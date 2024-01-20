Bonucci'nin aklı Almanya'da! Teklife 'evet' demesinin nedeni belli oldu

İtalya'nın dünyaca ünlü stoperi Leonardo Bonucci, Union Berlin'den ayrılık kararı almış, Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gelerek kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. Deneyimli oyuncunun sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etme nedeni ortaya çıktı. Bonucci, İtalya Milli Takımı ile Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor.
BERLİN'DE İSTEDİĞİ SÜRELERİ ALAMADI
Kariyerini, son olarak forma giydiği Union Berlin dışında İtalya'da geçiren ve burada adeta efsane olan tecrübeli futbolcunun milli takımı bırakmadığı ve EURO 2024 heyecanını yaşamak istediği öğrenildi. Sezon başında gittiği Union Berlin'de bir türlü istediği süreleri alamayan Bonucci'nin daha fazla süre alma adına ayrılık kararı aldığı bildirildi.
AYAĞININ TOZUYLA SAHAYA ÇIKTI
Fenerbahçe ile masaya oturduktan sonra takımdaki birçok isimle konuşan ve kararını hemen vererek sarı-lacivertli takıma gelen tecrübeli futbolcu ayağının tozuyla hemen sahaya da çıktı. Gaziantep maçında Serdar Aziz'in sakatlığının ardından forma giyen ve oyunuyla güven veren İtalyan stoper, Adanaspor ile yapılan kupa mücadelesinde de ilk 11 heyecanını yaşadı.
Defansta etkili bir performans ortaya koymasının yanında attığı uzun toplarla ileri uçta forma giyen isimlerin tehlike yaratmasını sağlayan tecrübeli futbolcu böyle devam ederek milli takım formasını son kez giymek istiyor.
İtalya Milli Takımı'nda bugüne kadar 120 maçta forma giyen Leorando Bonucci 8 de gol atarak skor katkısı da verdi.
ÇAĞLAR'DA ŞARTLAR ZORLANIYOR
Ara transfer dönemine Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i alarak hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yönetim buna rağmen çalışmalarına devam ederken, öncelik verdiği mevkii stoper... Sezonun ilk yarısında en çok defansta zorlanan sarı-lacivertlilerde ilk hedef ise milli futbolcu Çağlar Söyüncü.
Hafta başından itibaren bu konuda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertli idareciler oyuncuyu ikna ederken, İspanyol ekibinin cevabını beklemeye devam ediyor. Bu transfer için tüm şartlarını zorlayacağı öğrenen yönetimin en kısa zamanda olumlu ya da olumsuz bir sonuç alacağı öğrenildi.
BERLİN'DE İSTEDİĞİ SÜRELERİ ALAMADI
Kariyerini, son olarak forma giydiği Union Berlin dışında İtalya'da geçiren ve burada adeta efsane olan tecrübeli futbolcunun milli takımı bırakmadığı ve EURO 2024 heyecanını yaşamak istediği öğrenildi. Sezon başında gittiği Union Berlin'de bir türlü istediği süreleri alamayan Bonucci'nin daha fazla süre alma adına ayrılık kararı aldığı bildirildi.
AYAĞININ TOZUYLA SAHAYA ÇIKTI
Fenerbahçe ile masaya oturduktan sonra takımdaki birçok isimle konuşan ve kararını hemen vererek sarı-lacivertli takıma gelen tecrübeli futbolcu ayağının tozuyla hemen sahaya da çıktı. Gaziantep maçında Serdar Aziz'in sakatlığının ardından forma giyen ve oyunuyla güven veren İtalyan stoper, Adanaspor ile yapılan kupa mücadelesinde de ilk 11 heyecanını yaşadı.
Defansta etkili bir performans ortaya koymasının yanında attığı uzun toplarla ileri uçta forma giyen isimlerin tehlike yaratmasını sağlayan tecrübeli futbolcu böyle devam ederek milli takım formasını son kez giymek istiyor.
İtalya Milli Takımı'nda bugüne kadar 120 maçta forma giyen Leorando Bonucci 8 de gol atarak skor katkısı da verdi.
ÇAĞLAR'DA ŞARTLAR ZORLANIYOR
Ara transfer dönemine Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i alarak hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yönetim buna rağmen çalışmalarına devam ederken, öncelik verdiği mevkii stoper... Sezonun ilk yarısında en çok defansta zorlanan sarı-lacivertlilerde ilk hedef ise milli futbolcu Çağlar Söyüncü.
Hafta başından itibaren bu konuda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertli idareciler oyuncuyu ikna ederken, İspanyol ekibinin cevabını beklemeye devam ediyor. Bu transfer için tüm şartlarını zorlayacağı öğrenen yönetimin en kısa zamanda olumlu ya da olumsuz bir sonuç alacağı öğrenildi.