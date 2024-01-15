Bonucci ilk maçında parladı!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlanması sonrası 38'de oyuna giren Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü stoperi Leonardo Bonucci, savunmada kritik hamleler yaptı. Bonucci, hem çok iyi bir performans sergiledi hem de ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Bonucci ilk maçında parladı!
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15 Ocak 2024 09:07
Son güncelleme 15 Ocak 2024 09:13
Fenerbahçe'nin, Union Berlin'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcusu Leonardo Bonucci, imzayı atar atmaz idmana çıkmış ve ardından Gaziantep FK deplasmanı için kadroya alınmıştı.

Mücadeleye yedek kulübesinden başlayan ve son anlarda forma giymesi beklenen Bonucci, Kanarya kariyerine beklenenden erken başladı. Sarı-Lacivertliler'de mücadeleye ilk 11'de stoper olarak başlayan Serdar Aziz, ilk yarım saat dolmadan sakatlık yaşadı. Teknik direktör İsmail Kartal, İtalyan oyuncuyu hemen ısındırmaya gönderdi. 37'deki bir hava topu mücadelesi sırasında bir kez daha sakatlanan Serdar oyundan çıktı ve yerine 38'de Bonucci girdi.

RAKİPTEN ÖNCE DAVRANDI 

Tecrübeli oyuncu, sahaya girer girmez rakip ceza sahasında pozisyona girdi ama kafayı vuramadı. Sanki uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyiyormuş gibi hiç sırıtmayan 36 yaşındaki savunmacı, 73'te Antep'te Maxim'in soldan gönderdiği tehlikeli topta rakipten önce kale önünde topu uzaklaştırmayı başardı.

HATASIZ MAÇ ÇIKARDI

Uzatma anlarında da kritik müdahalelerde bulunan İtalyan stoper, hemen hemen hatasız bir maç çıkararak, Fenerbahçe formasıyla ilk karşılaşmasından zaferle ayrılmayı başardı. 

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