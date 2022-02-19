TFF 1. Lig'in 26. haftasında Beypiliç Boluspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 31'lik skorla kazandı.



Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Kabongo Kasongo, 75. dakikada penaltıdan Gökhan Karadeniz ve 90+3. dakikada yine penaltıdan Berk Yıldız attı. Gökhan, takımının ilk golünde de asisti yapan isim olmuştu.



Gençlerbirliği'nin tek golü 90+2. dakikada Barış Alıcı'dan geldi.



Boluspor bu sonucun ardından 34 puana yükseldi ve playoff umutlarını korudu. Gençlerbirliği ise 30 puanda kaldı.



1. Lig'de gelecek hafta Boluspor, Denizlispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Balıkesirspor'u konuk edecek.





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