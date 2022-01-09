Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında, Beypiliç Boluspor, Balıkesirspor'u ağırladı.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Berk Yıldız kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 24'e yükselten Boluspor, 10. sıraya yerleşti. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Boluspor ise 8 puanla 19. sırada konumlandı.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Berk Yıldız kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 24'e yükselten Boluspor, 10. sıraya yerleşti. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Boluspor ise 8 puanla 19. sırada konumlandı.