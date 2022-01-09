Boluspor'un 4 maçlık galibiyet hasreti bitti

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında, 4 maçtır galibiyet göremeyen Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti ve kötü serşye son verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor'un 4 maçlık galibiyet hasreti bitti
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09 Ocak 2022 18:08
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında, Beypiliç Boluspor, Balıkesirspor'u ağırladı. 

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Berk Yıldız kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 24'e yükselten Boluspor, 10. sıraya yerleşti. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Boluspor ise 8 puanla 19. sırada konumlandı.


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