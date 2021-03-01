Boluspor, Menemenspor'u 3 golle geçti

TFF 1. Lig'de Menemenspor ile Boluspor'un karşılaştığı maçta kazanan konuk ekip Boluspor oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor, Menemenspor'u 3 golle geçti
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01 Mart 2021 17:59
TFF 1. Lig'de Menemenspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Boluspor oldu.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Hamza Gür, 49 ve 54. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti.

Ev sahibi Menemenspor'da Yusuf Talum 45 dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Boluspor puanını 26'ya yükseltti. Menemenspor 26 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de hafta sonu Menemenspor, Ankaraspor'a konuk olacak. Boluspor, Bursaspor'u ağırlayacak.



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