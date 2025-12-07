07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
1-057'
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
1-058'
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-072'

Boluspor, Erzurumspor'u iki golle geçmesini bildi!

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçında Boluspor, sahasında Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 07 Aralık 2025 15:31 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 15:41
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1.Lig'in 16. hafta maçında Boluspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Boluspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Doğancan Davas ile 86. dakikada Martin Boakye kaydetti.

Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 23 yaptı. Erzurumspor, 26 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor, Bodrum FK'yi ağırlayacak.
Stat: Atatürk

Hakemler: Batuhan Konak, Cem Özbay, Selahattin Altay

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Devran Şenyurt), Barış Alıcı (Dk. 90+2 Harun Alpsoy), Liço (Dk. 90+2Can Arda Yılmaz), Hassani, Doğan Can Davas (Dk. 81 Boakye), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 75 Arda Usluoğlu)


Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen (Dk. 46 Yakup Kırtay), Gerxhaliu, Baiye, Safa Akgün (Dk. 46 Sylla), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Dk. 78 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser(Dk.84 Salih Sarıkaya)

Goller: Dk. 35 Doğan Can Davas, Dk. 87 Boakye (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 29 Lima, Dk. 57 Liço, Dk. 77 Rahman Buğra Çağıran (Boluspor), Dk. 78 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 15 21 14
14 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
15 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 27 8
