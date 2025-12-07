Boluspor, Erzurumspor'u iki golle geçmesini bildi!

Trendyol 1.Lig'in 16. hafta maçında Boluspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Boluspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Doğancan Davas ile 86. dakikada Martin Boakye kaydetti.
Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 23 yaptı. Erzurumspor, 26 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor, Bodrum FK'yi ağırlayacak.
Stat: Atatürk
Hakemler: Batuhan Konak, Cem Özbay, Selahattin Altay
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Devran Şenyurt), Barış Alıcı (Dk. 90+2 Harun Alpsoy), Liço (Dk. 90+2Can Arda Yılmaz), Hassani, Doğan Can Davas (Dk. 81 Boakye), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 75 Arda Usluoğlu)
Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen (Dk. 46 Yakup Kırtay), Gerxhaliu, Baiye, Safa Akgün (Dk. 46 Sylla), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Dk. 78 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser(Dk.84 Salih Sarıkaya)
Goller: Dk. 35 Doğan Can Davas, Dk. 87 Boakye (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 29 Lima, Dk. 57 Liço, Dk. 77 Rahman Buğra Çağıran (Boluspor), Dk. 78 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)
