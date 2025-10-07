Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi

1.Lig ekibi Boluspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

calendar 07 Ekim 2025 14:21
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktörü Mustafa Er ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Er ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca Boluspor'a verdiği emek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Boluspor, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada, üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 puan topladı.

Ligde son olarak evinde Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı beyazlı ekip, 12 puan ile 12. sırada yer alıyor.

