Boluspor'a Nijer orta saha

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor'a Nijer orta saha
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07 Eylül 2024 17:46
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Mukairu ile yıl sonuna kadar geçici olarak anlaşmanın sağlandığı belirtildi. 

Nijerya'nın FC Hearts Akademisi'nde yetişen ve 2019'da Antalyaspor'a transfer olan Mukairu, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Belçika'nın Anderlecht takımında forma giydi.

Antalyaspor ile 53 maça çıkan Mukairu, ayrıca Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Reading ekiplerinde de görev aldı.

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