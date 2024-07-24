Bolu'da 4 gol var ancak kazanan yok

Tredyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.



Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Bolu'da sürdüren Eyüpspor, kamp yaptıkları Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan tesisin sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.



Ankara Keçiörengücü, karşılaşmanın 6. dakikada Malaly Dembele'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor Halil Akbunar'ın 28. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.



Ataklarını sürdüren Eyüpspor, karşılaşmanın 37. dakikasında Ahmed Kutucu'nun attığı gol ile 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıya hızlı başlayan Ankara Keçiörengücü, William Togui'nin 50. dakikada attığı golle 2-2'yi yakaladı.



Karşılaşma 2-2 berabere bitti.



Eyüpspor, hazırlık maçının ardından 8 gün süren Bolu kampını tamamladı.





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