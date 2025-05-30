Boksta 'cinsiyet testi' zorunluluğu

Dünya Boks Federasyonu (World Boxing), müsabakalara katılacak sporcular için zorunluuygulayacak.Dünya Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada zorunlu test uygulamasının, tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak, erkekler ve kadınlar için rekabetçi oyun alanı sunmak amacıylaile ilgili yeni bir politikanın parçası olacağı belirtildi.Açıklamada Cezayirli sporcu Imane Khelif örneği de verilerekdenildi.Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kilodakazanmıştı.