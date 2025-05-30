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Boksta "cinsiyet testi" zorunluluğu

Cezayirli boksör Imane Khelif, "cinsiyet testinden geçene kadar" Dünya Boks Federasyonu müsabakasında kadınlar kategorisinde ringe çıkamayacak

calendar 30 Mayıs 2025 21:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boksta 'cinsiyet testi' zorunluluğu
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Dünya Boks Federasyonu (World Boxing), müsabakalara katılacak sporcular için zorunlu "cinsiyet testi" uygulayacak.

Dünya Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada zorunlu test uygulamasının, tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak, erkekler ve kadınlar için rekabetçi oyun alanı sunmak amacıyla "cinsiyet, yaş ve kilo" ile ilgili yeni bir politikanın parçası olacağı belirtildi.


Açıklamada Cezayirli sporcu Imane Khelif örneği de verilerek "Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan bazı boksörleri çevreleyen özel koşullar ışığında Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu'na Imane Khelif'in test prosedürlerine uygun olarak genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası'nda veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyeceğini bildirmek için bir mektup yazmıştır." denildi.

Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı.


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