Bojana Drca'nın acı günü

Fenerbahçe Opet'in voleybolcusu Bojana Drca'nın acı günü. Drca'nın babası hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bojana Drca'nın acı günü
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30 Nisan 2024 13:25
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp oyuncusu Bojana Drca'nın babası hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten "Voleybolcumuz Bojana Drca'ya başsağlığı dileriz" başlığıyla paylaşılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Bojana Drca'nın babası Milivoje Zivkovic'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Oyuncumuzun değerli babasına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

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