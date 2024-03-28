Bogdan Bogdanovic, Final Four adaylarını açıkladı

Fenerbahçe Beko'nun efsane oyuncularından Bogdan Bogdanovic, EuroLeague'de normal sezon sona ererken Final Four'a kalmasını beklediği takımları açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bogdan Bogdanovic, Final Four adaylarını açıkladı
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28 Mart 2024 13:12
Son güncelleme 28 Mart 2024 13:18
Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun sonuna yaklaşılırken basketbol severleri Play-off ve Final Four heyecanı basmış durumda.

Fenerbahçe Beko'nun efsane oyuncularından olan ve şu anda NBA takımlarından Atlanta Hawks forması giyen Bogdan Bogdanovic'de, EuroLeague'in resmi sitesinden bu sezon Final Four'a kalmasını beklediği takımları paylaştı.

Sırp yıldız Fenerbahçe Beko'nun Final Four'da yer alacağını belirtirken; Real Madrid, Barcelona ve Baskonia'nın da son 4 takım arasında olacağını söyledi.

LUKA DONCIC DE AÇIKLAMIŞTI

Real Madrid'in eski yıldızı ve şu anda Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic de, Fenerbahçe Beko'nun Final Four'da yer alacağını fakat kupayı Real Madrid'in kazanacağını söylemişti.

Final Four maçları, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin'de oynanacak. 

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