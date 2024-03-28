Bogdan Bogdanovic, Final Four adaylarını açıkladı

🔔Bogdan Bogdanovic, THY EuroLeague Final Four tahminini paylaştı.



🇹🇷Fenerbahçe pic.twitter.com/8y7EaEYM5Z



— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) March 28, 2024

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun sonuna yaklaşılırken basketbol severleri Play-off ve Final Four heyecanı basmış durumda.Fenerbahçe Beko'nun efsane oyuncularından olan ve şu anda NBA takımlarından Atlanta Hawks forması giyen Bogdan Bogdanovic'de, EuroLeague'in resmi sitesinden bu sezon Final Four'a kalmasını beklediği takımları paylaştı.Sırp yıldız Fenerbahçe Beko'nun Final Four'da yer alacağını belirtirken; Real Madrid, Barcelona ve Baskonia'nın da son 4 takım arasında olacağını söyledi.Real Madrid'in eski yıldızı ve şu anda Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic de, Fenerbahçe Beko'nun Final Four'da yer alacağını fakat kupayı Real Madrid'in kazanacağını söylemişti.Final Four maçları, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin'de oynanacak.