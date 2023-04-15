Bodrumspor, Tuzla deplasmanında galip!

Spor Toto 1. Lig'de 33. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor, Tuzla deplasmanında galip!
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15 Nisan 2023 18:06
Spor Toto 1. Lig'de 33. haftasında Tuzlaspor, Bodrumspor'u konuk etti.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ege ekibi 1-0 kazandı.

Yeşil-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltıdan Kenan Özer kaydetti. Tuzlaspor'da Ömürcan Artan, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. 

Bu sonuçla birlikte Bodrumspor, 52 puana ulaştı. Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı.

MICHY BATSHUAYI TAKİP ETTİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Tuzlaspor'da forma giyen kardeşi Aaron Leya Iseka'yı tribünden takip etti. 

Gelecek hafta Tuzlaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bodrumspor ise Denizlispor'u konuk edecek.



 

 

 

 

 

 

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