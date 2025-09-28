Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yı konuk oldu.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum, 4-0 kazandı.
Bodrum FK'nın gollerini 11. dakikada Bartu Göçmen kendi kalesine, 47. dakikada Celal Dumanlı, 51. dakikada Pedro Brazao ve Zdravko Dimitrov kaydetti.
Bodrum FK, 82. dakikada Fredy ile penaltı vuruşunda yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Bodrum, ligde liderliğe yükseldi. Manisa 8 puanla 15. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Bodrum, Hatayspor'u konuk edecek. Manisa, Çorum FK'ye konuk olacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sezgin Çınar, Serdar Osman Akarsu
Manisa FK: Samet Karabatak, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum (Dk. 54 Lindseth), Toure, Cissokho (Dk. 24 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou (Dk. 68 Yunus Emre Yüce), Kadir Kaan Yurdakul, Burak Süleyman (Dk. 68 Osman Kahraman), Diony
Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 84 Furkan Apaydın), Musah Muhammed, Brazao (Dk. 78 Dimitrov), Fredy (Dk. 89 Emirhan Arkutçu), Ahmet Aslan (Dk. 78 Yusuf Sertkaya), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Celal Dumanlı)
Goller: Dk. 11 Bartu Göçmen (kendi kalesine), Dk. 47 ve 82 Celal Dumanlı, Dk. 51 Brazao (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Brazao, Dk. 29 Ahmet Aslan, Dk. 64 Ajeti (Sipay Bodrum FK), Dk. 80 Toure (Manisa FK)
