28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0DA
28 Eylül
Lecce-Bologna
0-011'
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2DA
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1DA
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
3-273'
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-045'
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-145'
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
0-014'
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-014'
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Bodrum FK, üç puanı dört golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yı 4-0 mağlup etti.

calendar 28 Eylül 2025 18:00 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 18:49
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Bodrum FK, üç puanı dört golle aldı!
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yı konuk oldu.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum, 4-0 kazandı.

Bodrum FK'nın gollerini 11. dakikada Bartu Göçmen kendi kalesine, 47. dakikada Celal Dumanlı, 51. dakikada Pedro Brazao ve Zdravko Dimitrov kaydetti.

Bodrum FK, 82. dakikada Fredy ile penaltı vuruşunda yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum, ligde liderliğe yükseldi. Manisa 8 puanla 15. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Bodrum, Hatayspor'u konuk edecek. Manisa, Çorum FK'ye konuk olacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sezgin Çınar, Serdar Osman Akarsu

Manisa FK: Samet Karabatak, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum (Dk. 54 Lindseth), Toure, Cissokho (Dk. 24 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou (Dk. 68 Yunus Emre Yüce), Kadir Kaan Yurdakul, Burak Süleyman (Dk. 68 Osman Kahraman), Diony


Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 84 Furkan Apaydın), Musah Muhammed, Brazao (Dk. 78 Dimitrov), Fredy (Dk. 89 Emirhan Arkutçu), Ahmet Aslan (Dk. 78 Yusuf Sertkaya), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 11 Bartu Göçmen (kendi kalesine), Dk. 47 ve 82 Celal Dumanlı, Dk. 51 Brazao (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 21 Brazao, Dk. 29 Ahmet Aslan, Dk. 64 Ajeti (Sipay Bodrum FK), Dk. 80 Toure (Manisa FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
