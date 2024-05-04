Bodrum FK, play-off için sahaya çıkıyor

1'inci Lig'de play-off mücadelesi veren iki takım Bodrum Futbol Kulübü ve Kocaelispor, pazar günü Bodrum'da karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Oğuzhan Çakır görev alacak.



Bodrum FK, Kocaelispor'dan puan aldığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın play-off'u resmen garantileyecek.



Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, geçen sezon play-off'ta final oynadıklarını hatırlatarak, "Camiamıza aynı heyecanları yaşatmak istiyoruz. Play-off hattında çok avantajlıyız, sadece işi resmiyete dökeceğiz. Ancak asla disiplinden taviz veremeyiz" dedi.





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