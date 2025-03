Bodrum FK'nın müthiş serisi bitti

Süper Lig'de milli aranın ardından evinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi konuk eden Bodrum Futbol Kulübü, rakibine 4-2 yenilerek 6 maç sonra mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Portekizli teknik direktör Jose Morais'in göreve gelmesiyle büyük çıkış yakalayıp düşme hattından kurtulan Bodrum FK, Fenerbahçe'ye direnemedi. 6 maçtır gol dahi yemeyen Ege ekibi İlk yarıda kalesinde 4 gol birden gördü. Müsabakadan puansız ayrılan Bodrum FK, 30 puanda kalıp kümede kalma yolunda henüz rahatlayamadı.



Kaleci krizi yaşayan Bodrum FK'da bu maçta 18 yaşındaki eldiven Rüzgar kaleyi devraldı. Diogo Sousa'nın cezalı, Gökhan ve Kerem'in de sakatlanmasının ardından kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta forma giyen Rüzgar 4 gole engel olamadı. Fenerbahçe'nin Szymanski ile attığı 3'üncü golde topu elinden sektiren Rüzgar'ı hem Bodrum FK taraftarı hem de Fenerbahçeli oyuncular teselli etti. Tribünler genç kaleci lehine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçeli oyuncular İrfan Can Kahveci, Amrabat ve Oğuz Aydın da genç kalecinin yanına gelerek Rüzgar'a moral verdi.



JOSE MORAIS: "ELEŞTİRİLER NORMAL"



Teknik direktör Jose Morais ise ilk 11 tercihi nedeniyle sosyal medyada eleştirildi. Enis Bardhi, Fredy, Ajeti ve Taylan gibi as oyuncuları yedek soyunduran Portekizli çalıştırıcı, eleştireler konusunda şu açıklamayı yaptı: "Eleştiriler normal. Çünkü hiçbirimiz aynı şekilde düşünmüyoruz. Herkesin düşüncesi farklı"



Maçı da değerlendiren Morais, "Büyük takımlara karşı maça yenik başlamak her zaman zordur. Fenerbahçe karşısında geriye düşerseniz reaksiyon vermeniz zor olabiliyor. Maçta bazı anlar vardı, bazı kararlar vardı. Biz bu kararları veremedik. Oyunun ilk yarısında bu kararları veremediğimiz için maçı kontrol edemedik" diye konuştu.