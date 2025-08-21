21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Bodrum FK, ilk galibiyet için sahaya çıkacak!

TFF 1. Lig'de oynanan iki haftada 2 beraberlik alan Bodrum FK, kendi sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçına galibiyet almak için çıkacak.

21 Ağustos 2025 14:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK, ilk galibiyet için sahaya çıkacak!






TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında evinde Pendikspor ve deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, cumartesi günü sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçına odaklandı.

Taraftarı önünde ilk galibiyetini almayı hedefleyen yeşil-beyazlılarda teknik direktör Burhan Eşer karşılaşma öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Topladıkları puanların kendileri adına yeterli olmadığını belirten Eşer, "İlk 2 maçta galibiyete yakın olan taraf bizdik. Sivasspor maçında beraberliğe üzüldük çünkü galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bu maç geride kaldı ve biz analizlerimizi yaptık" dedi.

'SAKARYASPOR GÜÇLÜ BİR RAKİP'


Sakaryaspor karşılaşmasının çok keyifli olacağını belirten Eşer, "Sakaryaspor güçlü bir rakip. Kadrosunu büyük ölçüde değiştirdi. Keyifli ve güzel bir maç olacak. Biz 3 puan için sahaya çıkacağız. Taraftarlarımıza özlediğimiz galibiyeti tattıracağız. Transfer dönemi, 12 Eylül'de bitiyor. Her an her şey olabilir. Mevkisel olarak eksiklerimizi biliyoruz. Önceliğim transfer değil. Takım içinde aslan gibi 27 oyuncum var. Geçen seneki kadroyu bozmadık ama bizle oynayan 7-8 oyuncumuz gitti. Adana Demirspor'dan sonra ligin en genç ikinci takımıyız" diye konuştu. Öte yandan satışa çıkan biletlerde kadın ve öğrenci taraftarlara yüzde 20 indirim yapılacağı duyuruldu. Bilet fiyatları VIP 3 bin, maraton bin, kuzey ve güney kale arkası 750, misafir ise 975 TL olarak belirlendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
