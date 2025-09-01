Bodrum FK, deplasmanda 4 golle galip!

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi.Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Bodrum FK, deplasmanda 4-2 kazandı.Bodrum ekibine galibiyeti getiren golleri Fredy((2) ikisi de penaltıdan), Dimitrov ve Seferi kaydetti.Serik Spor'un 2 golü Erhan Çelenk ve Marcos Silva(p)'dan geldi.Bu sonuçla Bodrum FK, ligdeki puanını 8'e yükseltti. Serik Spor ise 4 puanda kaldı.Trendyol 1. Lig'in 5.haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'u konuk edecek. Serik Spor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.Corendon Airlines Park AntalyaBurak Demirkıran, Kemal Elmas, Oğuzhan Kocaçobanİbrahim Demir, Tikhiy, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 88 Artem Yuran), Silva, Martynov (Dk. 80 Şahverdi Çetin), Emrecan Terzi, Kerem Şen (Dk. 46 Erhan Çelenk), Berkovskiy (Dk. 80 Gökhan Karadeniz), Sadygov (Dk. 46 Şeref Özcan)Sousa, Imeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 80 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 90+1 Mustafa Erdilman), Musah Mohammed, Fredy (Dk. 90+1 Yusuf Sertkaya), Ali Habeşoğlu (Dk. 66 Celal Dumanlı), Seferi (Dk. 66 Dimitrov)Dk. 12 (Penaltıdan) ve 25 (Penaltıdan) Fredy, Dk. 58 Seferi, Dk. 68 Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Dk. 63 Silva (Penaltıdan), Dk. 72 Erhan Çelenk (Serikspor)Dk. 24 İbrahim Demir (Serikspor), Dk. 52 Seferi, Dk. 60 Cenk Şen, Dk. 64 Musah Mohammed (Sipay Bodrum FK)