31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-3
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
2-0
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
1-1
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
2-1
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
1-8
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
2-4
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
3-0
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
4-1
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
1-0
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
0-3
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
1-2
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
1-0
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
1-1
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-1
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-0
31 Ağustos
Inter-Udinese
1-2
31 Ağustos
Lazio-Verona
4-0
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
3-1
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
3-2
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-2
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
1-0
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
2-0
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
3-2
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
1-2
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
0-0
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
2-2
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
1-0

Bodrum FK, deplasmanda 4 golle galip!

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK, Serik Spor'u 4-2 mağlup etti.

calendar 31 Ağustos 2025 23:47 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bodrum FK, deplasmanda 4 golle galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Bodrum FK, deplasmanda 4-2 kazandı.

Bodrum ekibine galibiyeti getiren golleri Fredy((2) ikisi de penaltıdan), Dimitrov ve Seferi kaydetti.

Serik Spor'un 2 golü Erhan Çelenk ve Marcos Silva(p)'dan geldi.

Bu sonuçla Bodrum FK, ligdeki puanını 8'e yükseltti. Serik Spor ise 4 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 5.haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'u konuk edecek. Serik Spor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Burak Demirkıran, Kemal Elmas, Oğuzhan Kocaçoban

Serikspor: İbrahim Demir, Tikhiy, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 88 Artem Yuran), Silva, Martynov (Dk. 80 Şahverdi Çetin), Emrecan Terzi, Kerem Şen (Dk. 46 Erhan Çelenk), Berkovskiy (Dk. 80 Gökhan Karadeniz), Sadygov (Dk. 46 Şeref Özcan)


Sipay Bodrum FK: Sousa, Imeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 80 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 90+1 Mustafa Erdilman), Musah Mohammed, Fredy (Dk. 90+1 Yusuf Sertkaya), Ali Habeşoğlu (Dk. 66 Celal Dumanlı), Seferi (Dk. 66 Dimitrov)

Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve 25 (Penaltıdan) Fredy, Dk. 58 Seferi, Dk. 68 Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Dk. 63 Silva (Penaltıdan), Dk. 72 Erhan Çelenk (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 İbrahim Demir (Serikspor), Dk. 52 Seferi, Dk. 60 Cenk Şen, Dk. 64 Musah Mohammed (Sipay Bodrum FK)

