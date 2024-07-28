Bodrum FK'da sakatlık şoku

Adana Demirspor'la özel maçta karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılarda Mustafa Erdilman sakatlandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK'da sakatlık şoku
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28 Temmuz 2024 15:18
 Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası kampında sürdüren Bodrum Futbol Kulübü, bir kez daha sakatlık şokuyla sarsıldı.

Adana Demirspor'la özel maçta karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılarda Mustafa Erdilman sakatlandı. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Mustafa'nın sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yeşil-beyazlılarda 3 gün önce Alanyaspor'la oynanan maçta Tunahan Akpınar sakatlanmıştı. Fibula kemiği kırılan Tunahan'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilmişti.

Öte yandan Bodrum FK, Adana Demirspor'a 3-2 yenildi. Ege ekibinin gollerini 7'nci dakikada Fredy, 29'uncu dakikada Haqi Osman kaydetti.

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