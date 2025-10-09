09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-051'
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Bodrum'da 13'üncü BIOR yarışları renkli kortej ile başladı

13. BODTO Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları kortej yürüyüşüyle start aldı. 9 ülkeden 438 sporcu mücadele ediyor.

calendar 09 Ekim 2025 17:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum'da 13'üncü BIOR yarışları renkli kortej ile başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen BODTO Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kortejde bando eşliğinde bayraklarıyla yürüyüş yapan minik yelkenciler, unutulmaz anlar yaşadı. 9 ülke, 53 kulüpten toplam 438 sporcunun yarışacağı yarışlar ise bugün saat 13.00'te start verdi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde, her yıl festival havasında geçen BODTO Uluslararası Bodrum Optimist Yarışları bando eşliğinde yapılan kortej ile başladı. Marina önünde başlayan kortej yürüyüşüne Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanvekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, sporcular, antrenörler ve veliler katıldı.

EN İYİ 5 ORGANİZASYONDAN BİRİ


Bodrum'un turizmin yanında spor ve kültürel etkinliklerle ön plana çektiğini belirten Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı açılış töreninde, "Bu yarışların güzel ilçemiz Bodrum'da yapılmasından emeği geçenlere teşekkür ederim. Bodrum ilçemiz deniziyle, mavi bayraklı plajları ve doğasıyla hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği yerleşim yeri. Bodrum, turizmin yanında spor ve kültürel etkinliklerle ön planda" dedi.

B.B. Bodrumspor Başkanı Hadi Türk ise, "Dünya çapında optimist sınıfında yaptığımız organizasyon, ilk 5 organizasyondan biri hale geldi. Destek verenlere çok teşekkür ederim. İnşallah ileri ki yıllardan bu aileyi büyüteceğiz. Bu organizasyonda en iyi kulüp ve ülke haline gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından 10'dan geriye sayılarak gökyüzüne onlarca balon bırakıldı. Bodrumspor Yelken Kulübü önünden start alan yarış, 12 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Kumbahçe Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

  
