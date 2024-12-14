Bodo Glimt'ten dikkat çeken Beşiktaş istatistiği

2017'de Beşiktaş, Devler Ligi lideri olurken Bodo, Norveç 2. ligindeydi. Norveç ekibi 7 yılda büyük yükseliş yaşarken, son 8 ayda da Beşiktaş'ı 3 kez yendi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Bodo Glimt'ten dikkat çeken Beşiktaş istatistiği
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14 Aralık 2024 12:56
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda 2-1 yenildiği Bodo Glimt ile ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. 

Norveç ekibi, Beşiktaş'ın 2017 yılında Porto, Monaco ve Leipzig'in bulunduğu grupta 11 gol atıp 5 gol yiyerek 14 puanla lider çıktığı sezon, Norveç 2. liginde yer alıyordu.

BEŞİKTAŞ'I 3 MAÇTA DA YENDİ

Aradan geçen 7 yıl içinde bu sezon da dahil olmak üzere 4 kez Norveç Ligi şampiyonluğu yaşan Sarı-Siyahlılar söz konusu süreçte de Beşiktaş ile 3 kez karşılaştı. 

Norveç ekibi bu süreçte evinde Beşiktaş'ı 2 kez konuk ettiği maçları 3-1 ve 2-1 kazandı. Bodo, geçen sezon deplasmanda oynadığı maçı da 2-1 kazanmıştı. 

7 YILDA BÜYÜK YÜKSELİŞ

Aradan geçen 7 yıl içerisinde Sarı-Siyahlılar'ın doğru yönetilmeyle yaşadığı yükseliş dikkat çekerken, Beşiktaş'ın yaşadığı düşüş göze çarpıyor. 
 
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