Bodo Glimt'ten dikkat çeken Beşiktaş istatistiği

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda 2-1 yenildiği Bodo Glimt ile ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.
Norveç ekibi, Beşiktaş'ın 2017 yılında Porto, Monaco ve Leipzig'in bulunduğu grupta 11 gol atıp 5 gol yiyerek 14 puanla lider çıktığı sezon, Norveç 2. liginde yer alıyordu.
BEŞİKTAŞ'I 3 MAÇTA DA YENDİ
Aradan geçen 7 yıl içinde bu sezon da dahil olmak üzere 4 kez Norveç Ligi şampiyonluğu yaşan Sarı-Siyahlılar söz konusu süreçte de Beşiktaş ile 3 kez karşılaştı.
Norveç ekibi bu süreçte evinde Beşiktaş'ı 2 kez konuk ettiği maçları 3-1 ve 2-1 kazandı. Bodo, geçen sezon deplasmanda oynadığı maçı da 2-1 kazanmıştı.
7 YILDA BÜYÜK YÜKSELİŞ
Aradan geçen 7 yıl içerisinde Sarı-Siyahlılar'ın doğru yönetilmeyle yaşadığı yükseliş dikkat çekerken, Beşiktaş'ın yaşadığı düşüş göze çarpıyor.
Norveç ekibi, Beşiktaş'ın 2017 yılında Porto, Monaco ve Leipzig'in bulunduğu grupta 11 gol atıp 5 gol yiyerek 14 puanla lider çıktığı sezon, Norveç 2. liginde yer alıyordu.
BEŞİKTAŞ'I 3 MAÇTA DA YENDİ
Aradan geçen 7 yıl içinde bu sezon da dahil olmak üzere 4 kez Norveç Ligi şampiyonluğu yaşan Sarı-Siyahlılar söz konusu süreçte de Beşiktaş ile 3 kez karşılaştı.
Norveç ekibi bu süreçte evinde Beşiktaş'ı 2 kez konuk ettiği maçları 3-1 ve 2-1 kazandı. Bodo, geçen sezon deplasmanda oynadığı maçı da 2-1 kazanmıştı.
7 YILDA BÜYÜK YÜKSELİŞ
Aradan geçen 7 yıl içerisinde Sarı-Siyahlılar'ın doğru yönetilmeyle yaşadığı yükseliş dikkat çekerken, Beşiktaş'ın yaşadığı düşüş göze çarpıyor.