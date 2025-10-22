22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Bodo/Glimt taraftarından İstanbul isyanı

Galatasaray deplasmanına gidecek olan Bodo/Glimt taraftarları, stadyuma 4,5 saat önce alınacak. Powerbank, kulaklık ve makyaj malzemeleri yasaklandı.

calendar 22 Ekim 2025 10:34
Bodo/Glimt taraftarından İstanbul isyanı
Galatasaray ile bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Norveç ekibi Bodo/Glimt'in yaklaşık 450 kişilik taraftar grubu İstanbul'da alışık olmadıkları bir maç deneyimi yaşayacak.
 
VG gazetesine konuşan tecrübeli deplasman taraftarı Sigurd Stover, karşılaşma öncesi uygulanan güvenlik önlemleriyle ilgili, "Avrupa'da gittiğim 18 deplasman içinde en sıkı güvenlik önlemleri bunlar. Güvenliğin önemli olduğunu anlıyoruz ama bu kadar sert kurallar biraz moral bozucu" ifadelerini kullandı.
 
STADYUMA SAATLER ÖNCEDEN GİRİŞ
 
Stover ve diğer Glimt taraftarları, bu akşam RAMS Park'ta oynanacak mücadele için saatler öncesinden stadyuma gitmek zorunda kalacak. Taraftarlar, maçtan 4,5 saat önce belirlenen noktada toplanacak, ardından otobüslerle stadyuma taşınacak.
 
Stover, "Stadyuma bu kadar erken gitmek ve maç saatine kadar beklemek can sıkıcı. Glimt kulübü ve taraftar koordinatörümüz konforumuz için ellerinden geleni yapıyor ama yine de bu durum alışılmışın dışında" dedi.
 
LIVERPOOL TARAFTARLARI DA AYNI SORUNU YAŞADI
 
Galatasaray ile bu ayın başında İstanbul'da karşılaşan Liverpool taraftarları da benzer koşullardan şikayet etmişti. 18 yaşındaki Eoghan Bannon-Wright, yaşadıklarını "lojistik bir kabus" olarak tanımlarken, seyahat ve hazırlıkların kendisine 5000 krona (yaklaşık 4500 TL) mal olduğunu ifade etti.
 
The Athletic'e yazdığı yazıda Bannon-Wright, taraftarların maçtan dört saat önce stadyuma götürüldüğünü, tuvaleti olmayan otobüslerde sıkışık şekilde yolculuk ettiklerini ve stadyum girişinde powerbank, ruj, kulaklık gibi kişisel eşyaların toplandığını yazdı.
 
SPIRIT OF SHANKLY: 2025'TE BUNLAR OLMAMALI
 
Liverpool taraftar grubu Spirit of Shankly de yaşananlara tepki gösterdi. Grup, "2025 yılında hala tuvaletsiz otobüslerde taşınmak ve dijital biletlerimize rağmen powerbank gibi temel eşyaları vermek zorunda kalmak kabul edilemez" açıklamasında bulundu.
 
GLIMT KULÜBÜNDEN RESMİ UYARI
 
Bodo/Glimt kulübü de Galatasaray maçı öncesinde taraftarlarına resmi uyarıda bulundu. Kulüp, İstanbul'daki yerel güvenlik talimatlarına göre taraftarların stadyuma 4,5 saat önce götürüleceğini ve powerbank, makyaj malzemesi, AirPods gibi eşyaların stadyuma alınmayacağını duyurdu.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
