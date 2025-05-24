Bisiklet milli takımından 5 madalya daha

Bisiklet Milli Takımı, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
Bisiklet Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Bacau kentinde Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından gerçekleştirilen ve Balkan ülkelerinin bisiklet federasyonlarının katılımıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 9'u kadın, 16'sı erkek 25 sporcu yarıştı.
Bisiklet Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Bacau kentinde Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından gerçekleştirilen ve Balkan ülkelerinin bisiklet federasyonlarının katılımıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 9'u kadın, 16'sı erkek 25 sporcu yarıştı.
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