Bilyoner'de Panathinaikos - AE Kifisia maçını canlı izle, canlı oyna!

Panathinaikos ile AE Kifisia karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna fırsatını kaçırma!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bilyoner'de Panathinaikos - AE Kifisia maçını canlı izle, canlı oyna!
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25 Şubat 2024 01:09
Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Konstantinos Bratsos'un yönetimindeki AE Kifisia karşı karşıya gelecek.

Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Angelos Evangelou yönetecek ve karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!

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TAKIMLARDA SON DURUM

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, 23 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Aris'in 4 puan gerisinde bulunan Terim'in ekibi Panathinaikos, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Konstantinos Bratsos'un yönetimindeki AE Kifisia ise ligde 16 puanla son sırada bulunuyor. Kifisia, Panathinaikos deplasmanında sürpriz bir skor alarak alt sıralardan kurtulmayı hedefleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Panathinaikos: Dragowski, Vagiannidis, Schenkefeld, Vitor Hugo, Mladenovic, Perez, Vilhena, Bakasetas, Limnios, Mancini, Ioannidis.

AE Kifisia: Anagnostopoulos, Gobeljic, Botia, Capan, Milicevic, Canadjija, Soloa, Bifouma, Mateus Barbosa, Menendez, Ozegovic.

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