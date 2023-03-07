Bileği bükülmeyen Brentford yine kazandı

Premier Lig'in 26. haftasında Brentford, sahasında Fulham'ı ağırladı.



Gtech Community Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brentford 3-2 kazanarak üç puanı aldı.



6. dakikada Pinnock'un golüyle öne geçen Brentford'a 39. dakikada Solomon cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıya Brentford 53. dakikada Toney'in penaltı golüyle öne geçerek başlarken 85'te Jensen farkı ikiye çıkardı. 90+9'da Carlos Vinicius skoru 3-2'ye getirse de Fulham sahadan mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.



Bu sonuçla Brentford, namağlup serisini 12 maça çıkarırken puanını da 38'e çıkardı. Fulham ise 39 puanda kaldı.





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