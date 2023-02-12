Bilbao, Valencia deplasmanında istediğini aldı

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Athletic Bilbao, Valencia'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bilbao, Valencia deplasmanında istediğini aldı
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12 Şubat 2023 01:09
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Valencia ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Athletic Bilbao 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın 17. dakikasında Castillejo'nun golüyle öne geçen Valencia'ya 30. dakikada Nico Williams yanıt verdi ve ilk yarı 1-1- sona erdi.

İkinci yarının 72. dakikasında Sancet'in golüyle konuk Bilbao ekibi öne geçerken maçı da kazanan taraf oldu.

Mücadelede Milli futbolcu Cenk Özkaçar maçı yedek kulübesinde tamamlarken Athletic Bilbao bu galibiyetle 32 puana yükseldi. Valencia ise 20 puanda kaldı.

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