Bilal Meşe: 'VAR kayıtlarını açıklayın!'

Bilal Meşe, Milliyet'teki köşesinde VAR sistemiyle ilgili eleştiride bulundu.
Meşe, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçındaki Samet Akaydin'in pozisyonu için MHK'ye de çağrıda bulundu.
Bilal Meşe'nin yazısındaki o kısım şu şekilde:
"Ahhh şu VAR sistemi ahhh! Avrupa'da sistem tıkır-tıkır işliyor, bizde ise neredeyse tıkanma noktasına geldi, farkında mısınız? Niye arkadaş niye, hafta olmasın ki VAR sistemi maçın önüne geçmesin, yeter yahuuu yeter artıkkkk!
Kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynama gibi bir düşüncemiz yok, olmaz da... Gelin görün ki VAR sisteminde her hafta skandallar yaşıyoruz, ayıptır, günahtır, skor tabelasının içine giriyorsunuz, adaleti dağıtamıyorsunuz!
Fenerbahçe-Karagümrük maçı, VAR'da Hüseyin Göçek... Acemi desen değil, yılların tecrübesi, pekiii Samet'in açık koluna çarpan topa ne diyeceğiz? Kurallar yüzde yüz penaltıyı işaret ediyor, orta hakemle nasıl bir muhabbet ettin eyyy Göçek? Artık bıçak kemiğe dayandı eyy TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu ikilinin arasındaki konuşmayı dinleyin, kamuoyuna da açıklayın lütfen. Öyle, "Kol kırılır, yen içinde kalır" atasözüne sakın ola sığınmayın!
MHK başkanı bu ikilinin konuşmalarını dinlediğini söylüyor, açıklayın, yan yollara sapmayın, bu işin suyu çıktı, suyu!"
Meşe, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçındaki Samet Akaydin'in pozisyonu için MHK'ye de çağrıda bulundu.
Bilal Meşe'nin yazısındaki o kısım şu şekilde:
"Ahhh şu VAR sistemi ahhh! Avrupa'da sistem tıkır-tıkır işliyor, bizde ise neredeyse tıkanma noktasına geldi, farkında mısınız? Niye arkadaş niye, hafta olmasın ki VAR sistemi maçın önüne geçmesin, yeter yahuuu yeter artıkkkk!
Kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynama gibi bir düşüncemiz yok, olmaz da... Gelin görün ki VAR sisteminde her hafta skandallar yaşıyoruz, ayıptır, günahtır, skor tabelasının içine giriyorsunuz, adaleti dağıtamıyorsunuz!
Fenerbahçe-Karagümrük maçı, VAR'da Hüseyin Göçek... Acemi desen değil, yılların tecrübesi, pekiii Samet'in açık koluna çarpan topa ne diyeceğiz? Kurallar yüzde yüz penaltıyı işaret ediyor, orta hakemle nasıl bir muhabbet ettin eyyy Göçek? Artık bıçak kemiğe dayandı eyy TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu ikilinin arasındaki konuşmayı dinleyin, kamuoyuna da açıklayın lütfen. Öyle, "Kol kırılır, yen içinde kalır" atasözüne sakın ola sığınmayın!
MHK başkanı bu ikilinin konuşmalarını dinlediğini söylüyor, açıklayın, yan yollara sapmayın, bu işin suyu çıktı, suyu!"
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