Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe için yeni açıklama!

25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
19:00
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
19:00
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
19:00
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
19:00
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
19:00
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
18:00
25 Mayıs
Fulham-M.City
18:00
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
18:00
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
18:00
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
18:00
25 Mayıs
Newcastle-Everton
18:00
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
18:00
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
18:00
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
18:00
25 Mayıs
Wolves-Brentford
18:00
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
17:15
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
22:00
25 Mayıs
Atalanta-Parma
21:45
25 Mayıs
Empoli-Verona
21:45
25 Mayıs
Lazio-Lecce
21:45
25 Mayıs
Torino-Roma
21:45
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
21:45
25 Mayıs
Venezia-Juventus
21:45
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
19:00
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
19:30
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
19:30
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
19:30
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-090'
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
18:15
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
20:30
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
19:30
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
19:30
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
19:30
25 Mayıs
Granada-Castellon
19:30
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
19:30
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
19:30
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
19:30
25 Mayıs
Elche-Malaga
19:30
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
19:30
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
19:30
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-169'
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
18:00
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
18:00
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
18:00
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
18:00
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
18:00
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
18:00
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
18:00
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
2-070'
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Stroemsgodset
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Tromsoe
18:00
25 Mayıs
FK Haugesund-Brann
20:15
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Egersund-Sogndal
18:00
25 Mayıs
Hoedd-Odds Ballklubb
18:00
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
18:00
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
22:00
25 Mayıs
Gremio-Bahia
17:00
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Palmeiras-Flamengo
22:00
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
22:00
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Fortaleza-Cruzeiro
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1-090'
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Halmstads BK-Elfsborg
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25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
17:30
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
17:30

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe için yeni açıklama!

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Alem FM'de Serdar Gökalp'in konuğu oldu. 7. Etnospor Kültür Festivali hakkında konuşan Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe sevgisiyle ilgili de özel açıklamalar yaptı.

calendar 25 Mayıs 2025 15:12
Fotoğraf: AA
Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe için yeni açıklama!
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Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve TürkMedya'nın medya sponsoru olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonu yöneten Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Alem FM'e özel açıklamalarda bulundu.

"NEDEN HERKES FENERBAHÇE'YLE UĞRAŞSIN?"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Niye yani? Neden herkes Fenerbahçe ile uğraşsın? Niye ben Galatasaray'la da Trabzonspor'la da başka kulüplerle de iyi ilişkiler kurmuş bir takım olmayayım yani? Ben Cumhurbaşkanımızın oğluyum tabii ama Cumhurbaşkanıyla bile kavgalı bir görüntü veren kulüp falan olacak iş mi? Fenerbahçeli Cumhurbaşkanımız var ya. Gerçekten sporun içinden gelen, gerçekten sporu çok seven, gerçekten Fenerbahçe'ye aşık bir Cumhurbaşkanı varken, neden Fenerbahçe'yle Cumhurbaşkanı'nın arası açıkmış gibi görüntülerin ortaya çıkmasına izin bile dahi verilebiliyor. Niye Fenerbahçe, ideolojik tartışmaların merkezinde alınan bir kulüp olsun. Burada mesele spor, burada mesele barış, gençlerin arkadaş olması, birbirleriyle vakit geçirmesi" ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Yani burada mesele spor, burada mesele barış, burada mesele gençlerin birbiriyle arkadaş olması, gençlerin iyi vakit geçirmesi. Niye futboldan bir şey devşirilmeye çalışılıyor? Bir kavga devşirilmeye çalışılıyor? Bunu da anlamış değilim. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde neyi konuşamıyoruz? Sporun kendisini konuşamıyoruz" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE BAŞKANLIĞIYLA İLGİLİ BİR DÜŞÜNCEM OLMADI"

Fenerbahçe başkanlığı iddiaları üzerine konuşan Erdoğan, "Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili hiçbir düşüncem olmadığını söylemiştim. Onu tekrar söyleyeyim. İnsanlar neden bu göreve yakıştırdı, onu da anlamıyorum. Fenerbahçe'de cirit branşı açıldı mı ki, Fenerbahçe'nin kaç yağlı güreşçisi var?" dedi.

Alem FM spikeri Serdar Gökalp'in "Açılsa peki başkanım, düşünür müsünüz? sorusuna ise Bilal Erdoğan, "Hayda! Zor bir soru. Vallahi bilmiyorum" yanıtını verdi.

"FUTBOL OYNASAM 7 NUMARA GİYERDİM"

"Futbol A Milli takımında oynasanız kaç numara giyersiniz ve mevkiniz ne olurdu" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Yedi giymek isterdim. Yediyi seviyorum" dedi.


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