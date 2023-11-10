Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir, Papara Park'ta!

Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat, Trabzon'a gelerek futbolcular ile birlikte seremonide yer aldı.



Yusuf, Trabzon'a gelerek ilk kez stadyumdan maç izlediği için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Minik taraftar, maç öncesi kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile de bir araya geldi.





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