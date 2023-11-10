Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir, Papara Park'ta!

Biber gazı saldırısına uğruyan Yusuf Emir Bolat, Trabzonsporlu futbolcularla birlikte Konyaspor maçı öncesi seremoniye çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir, Papara Park'ta!
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10 Kasım 2023 20:52
Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat, Trabzon'a gelerek futbolcular ile birlikte seremonide yer aldı.

Yusuf, Trabzon'a gelerek ilk kez stadyumdan maç izlediği için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Minik taraftar, maç öncesi kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile de bir araya geldi.

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